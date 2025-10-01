Maduro recibe un doctorado Honoris Causa y advierte a Rubio que la "guerra sicológica" lo ha hecho "más fuerte"

Nicolás Maduro cargó contra el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, a quien acusa de señalar a los cuarteles de la Fuerza Armada Bolivariana de ser epicentro del tráfico de drogas de la región.

Estados Unidos ha desplegado a sus componentes armados en el Caribe para ir en contra del Cartel de los Soles, al que señala de "inundar" a ese país de droga, bajo el manto militar en Venezuela.

Maduro dio un discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) donde fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación.

Allí dijo que "Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional y juntos tenemos que seguir ganando la paz. Tenemos que seguir ganando el derecho a la vida, a la máxima felicidad posible".

Al señalar directamente a Rubio, Maduro insistió en que Venezuela "no es un país relevante en el tráfico" y felicitó al Comando Estratégico operacional por su actuación contra las drogas.

"Es un éxito de una política, de una estrategia y de una moralidad, han tratado acusar inclusive de manera vulgar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su inmoralidad, ha dicho que en los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga".

"Como comandante en jefe constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados (...) de su moral, su ética, su honestidad, su disciplina admirable. Una falsa narrativa, una escalada militar de siete semanas, una guerra psicológica que lo que nos has hecho es más fuerte a nosotros", insistió Maduro.

"Frente a la escalada y la falsa narrativa y la guerra psicológica nosotros activamos los anticuerpos del país, ¿y cuál fue el anticuerpo?: Dos fines de semanas de alistamiento popular dos fines de semana donde el pueblo fue a los cuarteles y luego los cuarteles fueron al pueblo".

Para Maduro, la política de Estados Unidos contra Venezuela es una "guerra psicológica" que ha dejado al país con "más poder para defenderse. Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca".