NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
China

Maduro ausente en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en China

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China / Foto: AFP
En su lugar fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien subió un video en el que se le ve caminando por una alfombra roja en la Plaza de Tiannamen.

Nicolás Maduro no pudo viajar a China a retratarse con su aliado Xi Jinping en los actos conmemorativos del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

o

En su lugar fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien subió un video en el que se le ve caminando por una alfombra roja en la Plaza de Tiannamen.

A los extremos, soldados del Ejército chino, saludaban a los invitados que finalmente estrechaban la mano del presidente Xi.

Maduro atiende la tensión en el país por el despliegue de buques de guerra para dar frente al Cartel de los Soles.

En el operativo, Trump anunció la destrucción de un barco usado supuestamente para el narcotráfico, algo desestimado por Venezuela donde el ministro de Información dijo que el video fue hecho con inteligencia artificial.

En su llegada a China, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela aboga por continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones y la construcción de un mundo más justo.

o

Señala que Venezuela reafirma su compromiso "con la paz y nuestra lucha frontal y permanente contra el fascismo», así como también destaca que se fortalece un nuevo orden mundial en el que los «pueblos hermanos" enfrentan "agresiones extranjeras".

El domingo 31 de agosto, Jorge Rodríguez anunció en sus canales oficiales que había llegado a China para participar en los actos conmemorativos por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Rodríguez indicó que viajó a Pekín en representación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, diciendo que están "felices" de llevar el abrazo del mandatario a su "hermano mayor", Xi Jinping, y al pueblo chino por este hito histórico.

o

Además, destacó que su presencia es signo de un mundo pluripolar fortalecido, un mundo sin agresiones donde hay consensos para generar felicidad para los pueblos.

Temas relacionados:

China

Xi Jinping

Régimen de Maduro

Segunda Guerra Mundial

Jorge Rodríguez

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una demostración de fuerza": exasesor de seguridad de la Casa Blanca sobre ataque de EE.UU. a un barco cargado de drogas que salió de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ahora es bombazo y adiós, es histórico”: experto sobre ataque de EE. UU. a un barco cargado de drogas que partió desde Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Política

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Cartel de Los Soles

"Es un país más que le da la espalda, Maduro está cada vez más aislado": periodistas analizan en NTN24 la postura del gobierno argentino frente al Cartel de los Soles

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz": Petro hace guiño a posible continuación de su mandato y provoca revuelo en la oposición

Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Martha Lía Grajales - AFP
Detenciones arbitrarias

Detienen a la activista que denunció el asalto a la vigilia frente al Tribunal Supremo: Martha Lía Grajales se había convertido en voz de los presos políticos

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Roma, hija de Lucho Díaz, impresiona con su talento en el baile: "El sabor lo lleva en la sangre y lo heredó de su padre"

Javier Milei, presidente de Argentina / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos de referencia: EFE
Cartel de Los Soles

"Es un país más que le da la espalda, Maduro está cada vez más aislado": periodistas analizan en NTN24 la postura del gobierno argentino frente al Cartel de los Soles

Promesa del ciclismo colombiano se incorpora al Movistar Team - Foto: AFP
Ciclismo

Promesa del ciclismo colombiano se incorpora a las filas del Movistar Team

El impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida - Fotos referencia: Canva
Ponte al Día

Experta habla sobre el impacto espiritual de la infidelidad en nuestra vida: ninguna acción o pensamiento se quedan sin consecuencia

Elon Musk - Tim Cook - Fotos AFP
Elon Musk

Elon Musk acusa a Apple de infringir las normas antimonopolio: anunció que emprenderá acciones legales

Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay

EN VIVO Funeral de Miguel Uribe Turbay: Colombia dice adiós al senador y precandidato presidencial asesinado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano