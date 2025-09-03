Maduro ausente en el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en China

Nicolás Maduro no pudo viajar a China a retratarse con su aliado Xi Jinping en los actos conmemorativos del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En su lugar fue el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien subió un video en el que se le ve caminando por una alfombra roja en la Plaza de Tiannamen.

A los extremos, soldados del Ejército chino, saludaban a los invitados que finalmente estrechaban la mano del presidente Xi.

Maduro atiende la tensión en el país por el despliegue de buques de guerra para dar frente al Cartel de los Soles.

En el operativo, Trump anunció la destrucción de un barco usado supuestamente para el narcotráfico, algo desestimado por Venezuela donde el ministro de Información dijo que el video fue hecho con inteligencia artificial.

En su llegada a China, Jorge Rodríguez afirmó que Venezuela aboga por continuar fortaleciendo las relaciones entre ambas naciones y la construcción de un mundo más justo.

Señala que Venezuela reafirma su compromiso "con la paz y nuestra lucha frontal y permanente contra el fascismo», así como también destaca que se fortalece un nuevo orden mundial en el que los «pueblos hermanos" enfrentan "agresiones extranjeras".

El domingo 31 de agosto, Jorge Rodríguez anunció en sus canales oficiales que había llegado a China para participar en los actos conmemorativos por el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Rodríguez indicó que viajó a Pekín en representación del jefe de Estado, Nicolás Maduro, diciendo que están "felices" de llevar el abrazo del mandatario a su "hermano mayor", Xi Jinping, y al pueblo chino por este hito histórico.

Además, destacó que su presencia es signo de un mundo pluripolar fortalecido, un mundo sin agresiones donde hay consensos para generar felicidad para los pueblos.