"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, el Comando Con Venezuela y la Plataforma Unitaria, cumplió este miércoles un año detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

El jurista se encuentra en la cárcel del Helicoide señalado por el régimen de Maduro de supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.

Según sus familiares, Rocha no cuenta con una defensa privada, permanece totalmente aislado y sus condiciones de salud son delicadas.

Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela y exiliada en España, exigió en La Mañana de NTN24 la libertad de Perkins Rocha.

“No solo era el asesor jurídico de María Corina Machado, el Comando Con Venezuela y la Plataforma Unitaria, sino también un padre de familia y un jurista intachable”, indicó Sierra.

La dirigente de Vente Venezuela sostuvo que Rocha tiene una “una condición médica bastante grave, tiene hidrocefalia y requiere atención médica periódica”.

“Es importante y urgente que tenga la atención médica requerida”, subrayó.

A su vez, detalló que “16 presos políticos están aislados y uno de ellos es Perkins”.

“La labor de Perkins fue fundamental para que se diera el proceso electoral tanto en las primarias como la elección presidencial del 28 de julio”, sostuvo.

“Por alzar la voz, hablar con la verdad y defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro”, expresó.