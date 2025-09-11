Presidente de Panamá "pensará" si declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista: "No me temblará la mano"
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que "no le temblará la mano" para declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, tal y como lo hizo Estados Unidos.
Esto obliga a las naciones a colaborar con la administración Trump para combatir al grupo dedicado al narcotráfico.
"No lo he analizado aún, pero lo voy a ver. No me temblará la mano en hacerlo si hay que hacerlo", dijo en su conferencia semanal.
Sin embargo aclararó que "aún" no había "pensado" hacer lo que han hecho hasta ahora Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Argentina y República Dominicana.
Mulino explicó que el Cartel de los Soles no tiene una "incidencia importante" en el tráfico de drogas en este país centroamericano, como indica la "información de Inteligencia nacional" que él maneja y que sí otorga al Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, un mayor impacto.
"No he pensando unirme a esos países que lo declaran una organización terrorista, lo voy a pensar ciertamente, no tengo por qué no hacerlo, al fin y al cabo lo son, cualquier grupo internacional que se dedique al trasiego de drogas internacional contribuye directamente a financiar terrorismo a nivel mundial", sostuvo.