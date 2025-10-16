NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Jueves, 16 de octubre de 2025
Salud

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El debate en el Senado antes de aprobarse la ley transcurrió por más de diez horas.

Este miércoles 15 de octubre, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia luego de que el Senado diera el visto bueno a la norma que autoriza la práctica del procedimiento en ciertas condiciones.

Bajo el nombre de "Muerte Digna" y con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes, el Legislativo uruguayo aprobó la ley que hoy se convierte en pionera en Latinoamérica.

o

Aunque Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, el caso de Uruguay marca un hito al tratarse de la primera vez en la región que el procedimiento se aprueba mediante una ley.

El debate en el Senado transcurrió de manera respetuosa por más de diez horas, pero el grito de "asesinos" un grupo de personas que siguieron el debate en las gradas cortaron de manera abrupta los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma aprobada.

En el sitio también hizo presencia Beatriz Gelós, una enferma de ELA que se transformó en una de las caras del activismo por la aprobación de la norma.

o

Para el senador oficialista Daniel Borbonet, se votó un texto "sólido" y que "ofrece seguridad jurídica". Mientras que para Pedro Bordaberry (centroderecha) se trató de "una ley de fomento" de muerte asistida.

Entre algunos de los requisitos para acceder a la práctica del procedimiento se encuentran ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoca sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida.

Asimismo, el paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.

Temas relacionados:

Salud

Eutanasia

Uruguay

Ley

Senado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Salud

Ver más
Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %, según la OMS - Foto referencia: Canva
OMS

Los índices de muertes por cólera aumentaron en un 50 %; la OMS advierte sobre los contagios

Foto de referencia: Canva
Alzheimer

Todo lo que hay que saber sobre los avances recientes para prevenir, diagnosticar y tratar el Alzheimer a propósito del Día Internacional de esta enfermedad

Snack saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Gustavo Petro/ Mike Waltz - Fotos AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos critica políticas "irresponsables" del presidente Petro ante la ONU: "está socavando el progreso hacia una paz duradera"

Jaminton Campaz afectado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo - Fotos: AFP
Fútbol

Los emotivos mensajes de jugadores colombianos tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo; Jaminton Campaz uno de los más afectados

James Comey - Donald Trump (AFP)
FBI

Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

Investigan muerte de exconcursante de Miss Universo Jamaica - Foto Canva
Miss Universo

Conmoción en el mundo de la belleza por la misteriosa muerte de exconcursante de Miss Universo Jamaica a los 26 años

Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Petro se desmarca de Maduro mientras Trump activa a la CIA en Venezuela, pero advierte sobre riesgos para Colombia

Trump pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza - Foto EFE
Israel - Hamás

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda