"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó en NTN24 que no se perciben objeciones en el Congreso estadounidense frente a la propuesta que busca la reducción de ayuda enviada hacia Colombia ante, entre otras cosas, los que consideró recientes intentos del presidente Gustavo Petro de dañar las relaciones entre ambos países.

Respecto a la ayuda de Estados Unidos a Colombia, el legislador dijo que es posible que "desaparezca" en su totalidad.

"El problema es que no veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción, precisamente por la actitud irracional que parece inspirada por el narcótico o el alcohol, que sigue teniendo el presidente Petro", indicó.

Díaz-Balart fue insistente en que había una tendencia bipartidista en contra de las actitudes de Petro. "Nunca he visto algo así, no solamente en la relación con Colombia, pero con muy pocos otros países vemos un deterioro tan dramático y rápido y causado solamente por un individuo", expresó.

Díaz-Balart aseguró que tanto legisladores republicanos como demócratas están preocupados por la falta de avances significativos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Quien es además vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara Baja y autor de la enmienda que proponía una reducción en la ayuda no militar de Estados Unidos a Colombia, también se refirió en NTN24 a una de las mayores crisis bilaterales en la historia reciente entre Estados Unidos y Colombia.

"Conocemos el historial del señor Petro, era parte de un grupo narcoterrorista violento. Después salió electo como presidente de Colombia, pero su historial está ahí, todo el mundo lo sabe, así que lo que dijo el presidente Trump son hechos", consideró.

El congresista aseguró que Petro estaba poniendo en peligro "una relación muy positiva" entre Colombia y Estados Unidos. "Todo eso se debe a su actitud negativa, pareciera como si estuviera drogado o algo".

"El presidente Petro ha hecho y dicho cosas que son realmente difíciles de entender. Estando en Nueva York básicamente instó a las fuerzas armadas de Estados Unidos a no seguir las órdenes de Donald Trump", acotó.

Para Díaz-Balart posiblemente los "problemas de adicción" de Petro son los que están haciendo que "tome esa actitud tan destructiva hacia Colombia. No sé si es la adicción o si es realmente su ideología, sea cual sea, está destruyendo esa relación y eso es altamente triste para ese pueblo maravilloso colombiano".

El republicano también se refirió a la situación del régimen de Nicolás Maduro y criticó que Petro estuviera "tan aliado" a grupos criminales como el Cartel de los Soles. "Sabemos el historial de Petro, no ayuda a la relación que ha sido tan positiva entre Colombia y los Estados Unidos", expresó.