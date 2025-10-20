NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Mario Díaz-Balart

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

octubre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El republicano Mario Díaz-Balart se refirió en NTN24 a una de las mayores crisis bilaterales en la historia reciente entre Estados Unidos y Colombia.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart afirmó en NTN24 que no se perciben objeciones en el Congreso estadounidense frente a la propuesta que busca la reducción de ayuda enviada hacia Colombia ante, entre otras cosas, los que consideró recientes intentos del presidente Gustavo Petro de dañar las relaciones entre ambos países.

Respecto a la ayuda de Estados Unidos a Colombia, el legislador dijo que es posible que "desaparezca" en su totalidad.

o

"El problema es que no veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción, precisamente por la actitud irracional que parece inspirada por el narcótico o el alcohol, que sigue teniendo el presidente Petro", indicó.

Díaz-Balart fue insistente en que había una tendencia bipartidista en contra de las actitudes de Petro. "Nunca he visto algo así, no solamente en la relación con Colombia, pero con muy pocos otros países vemos un deterioro tan dramático y rápido y causado solamente por un individuo", expresó.

Díaz-Balart aseguró que tanto legisladores republicanos como demócratas están preocupados por la falta de avances significativos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

o

Quien es además vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara Baja y autor de la enmienda que proponía una reducción en la ayuda no militar de Estados Unidos a Colombia, también se refirió en NTN24 a una de las mayores crisis bilaterales en la historia reciente entre Estados Unidos y Colombia.

"Conocemos el historial del señor Petro, era parte de un grupo narcoterrorista violento. Después salió electo como presidente de Colombia, pero su historial está ahí, todo el mundo lo sabe, así que lo que dijo el presidente Trump son hechos", consideró.

El congresista aseguró que Petro estaba poniendo en peligro "una relación muy positiva" entre Colombia y Estados Unidos. "Todo eso se debe a su actitud negativa, pareciera como si estuviera drogado o algo".

"El presidente Petro ha hecho y dicho cosas que son realmente difíciles de entender. Estando en Nueva York básicamente instó a las fuerzas armadas de Estados Unidos a no seguir las órdenes de Donald Trump", acotó.

Para Díaz-Balart posiblemente los "problemas de adicción" de Petro son los que están haciendo que "tome esa actitud tan destructiva hacia Colombia. No sé si es la adicción o si es realmente su ideología, sea cual sea, está destruyendo esa relación y eso es altamente triste para ese pueblo maravilloso colombiano".

o

El republicano también se refirió a la situación del régimen de Nicolás Maduro y criticó que Petro estuviera "tan aliado" a grupos criminales como el Cartel de los Soles. "Sabemos el historial de Petro, no ayuda a la relación que ha sido tan positiva entre Colombia y los Estados Unidos", expresó.

Temas relacionados:

Mario Díaz-Balart

Congreso de Estados Unidos

Demócratas y Republicanos

Gustavo Petro

Lucha contra las drogas

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Afición latinoamericana/ FIFA - Fotos EFE
FIFA

La FIFA sanciona por racismo a selección latinoamericana dirigida por un entrenador colombiano que está cerca de participar en el Mundial

Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Fue encontrado sin vida “Micky Hair” estilista de Angela Aguilar - Foto captura: Instagram @micky_hair
Ángela Aguilar

En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Duras críticas contra La Vinotinto tras confirmarse rival del segundo partido amistoso de octubre: "Era preferible jugar contra el Vigía FC"

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador - Foto AFP
Captura

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

Donald Trump | Foto: AFP
Charlie Kirk

“Es impensable decirle adiós a un compatriota que aún tenía mucho que dar”: Donald Trump dio emotivas palabras en el funeral de Charlie Kirk en Estados Unidos

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda