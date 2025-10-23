NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Iglesia Católica

Pintan grafitis en iglesia de San Juan de los Morros con amenazas de muerte contra el sacerdote

octubre 23, 2025
Por: Maryorin Méndez
Iglesia bandalizada
Iglesia bandalizada
La comunidad manifestó su preocupación por estos hechos.

La vandalización de un templo que debería ser sagrado encendió las alertas en la comunidad de Guárico.

Delincuentes entraron a la Iglesia Cuasi parroquia San Juan Pablo II, en El Guafal, de San Juan de los Morros y dejaron pintas con graves amenazas al cura, presbítero Juan León.

o

El hecho hace temer una escalada en las tensiones entre el régimen y la comunidad católica que ha pedido por la libertad de Venezuela y la liberación de los presos políticos.

Mientras los altos jerarcas de la Iglesia han pedido en los días pasados que se otorgue una amnistía a los presos políticos, Maduro ha cargado contra la iglesia, señalando especialmente al cardenal Porras.

En Guárico, el presbítero Juan se encarga de ofrecer la eucaristía en dicho lugar, y su nombre fue pintado en la pared con una grave advertencia. "Ma..dito... te vamos a matar", dice en letras de color negro sobre la pared blanca.

Vente Venezuela condenó el hecho y monseñor Raúl Ascanio manifestó su preocupación y pidió que se investigue el caso.

o

"En estos momentos en los que la fe y la unión debe prevalecer ante la canonización reciente de nuestros dos primeros santos venezolanos, lo que observamos es un grave ataque a la iglesia y a la comunidad católica en el país" escribió la cuenta del partido de María Corina Machado.

"Esta lucha también es espiritual. Ofrecer palabras de reflexión, llamar a la paz, cultivar valores y principios religiosos para que la sociedad venezolana esté unida no debe ser motivo de estigmatización y ataques. Condenamos este tipo de acciones contra la ciudadanía en general y aún más, contra lugares sagrados. Creemos en una sociedad basada en el respeto, la unión y el servicio", aseguran.

Temas relacionados:

Iglesia Católica

Delincuencia

Régimen de Maduro

Amenazas

Guárico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Omario Castellano
Detenciones arbitrarias

Detenciones políticas continúan en Venezuela: Régimen secuestra a estudiante junto a su madre y hermano en Barquisimeto

Piden justicia en crimen contra tres mujeres en Argentina que se transmitió en Instagram / FOTO: EFE
Argentina

Lo que se sabe del atroz crimen contra tres mujeres en Argentina que fue transmitido por Instagram

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo encabeza por sexto año en una década la lista de los futbolistas más ricos según Forbes: este es el top 10

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Omario Castellano
Detenciones arbitrarias

Detenciones políticas continúan en Venezuela: Régimen secuestra a estudiante junto a su madre y hermano en Barquisimeto

Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo

Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026

Piden justicia en crimen contra tres mujeres en Argentina que se transmitió en Instagram / FOTO: EFE
Argentina

Lo que se sabe del atroz crimen contra tres mujeres en Argentina que fue transmitido por Instagram

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Jürgen Klopp y Luis Díaz - Foto: EFE
Jürgen Klopp

Klopp da su veredicto sobre el jugador que reemplazó a Luis Díaz en medio de momento irregular del Liverpool

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda