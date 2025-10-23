Pintan grafitis en iglesia de San Juan de los Morros con amenazas de muerte contra el sacerdote
La vandalización de un templo que debería ser sagrado encendió las alertas en la comunidad de Guárico.
Delincuentes entraron a la Iglesia Cuasi parroquia San Juan Pablo II, en El Guafal, de San Juan de los Morros y dejaron pintas con graves amenazas al cura, presbítero Juan León.
El hecho hace temer una escalada en las tensiones entre el régimen y la comunidad católica que ha pedido por la libertad de Venezuela y la liberación de los presos políticos.
Mientras los altos jerarcas de la Iglesia han pedido en los días pasados que se otorgue una amnistía a los presos políticos, Maduro ha cargado contra la iglesia, señalando especialmente al cardenal Porras.
En Guárico, el presbítero Juan se encarga de ofrecer la eucaristía en dicho lugar, y su nombre fue pintado en la pared con una grave advertencia. "Ma..dito... te vamos a matar", dice en letras de color negro sobre la pared blanca.
Vente Venezuela condenó el hecho y monseñor Raúl Ascanio manifestó su preocupación y pidió que se investigue el caso.
"En estos momentos en los que la fe y la unión debe prevalecer ante la canonización reciente de nuestros dos primeros santos venezolanos, lo que observamos es un grave ataque a la iglesia y a la comunidad católica en el país" escribió la cuenta del partido de María Corina Machado.
"Esta lucha también es espiritual. Ofrecer palabras de reflexión, llamar a la paz, cultivar valores y principios religiosos para que la sociedad venezolana esté unida no debe ser motivo de estigmatización y ataques. Condenamos este tipo de acciones contra la ciudadanía en general y aún más, contra lugares sagrados. Creemos en una sociedad basada en el respeto, la unión y el servicio", aseguran.