NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Balón de Oro

Cristiano Ronaldo no se guardó nada y estalló en contra del Balón de Oro; esto dijo

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal - Foto: EFE
Entre la lista de nominados figuran los nombres de destacados jugadores como Ousmane Dembelé, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, entre otros.

La revista France Football reveló este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, el máximo galardón individual en el futbol mundial que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París (Francia).

Entre la lista figuran los nombres de destacados jugadores como Ousmane Dembelé, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, entre otros, sin embargo, también se hizo evidente la ausencia de otros como Messi y Cristiano Ronaldo.

Pese a que Ronaldo ha acumulado cinco Balones de Oro a lo largo de su trayectoria profesional, en esta oportunidad no hace parte de la lista de nominados.

Ante ello y luego que su equipo le ganara 4-0 al Rio Ave de Portugal en un amistoso, CR7 fue cuestionado sobre el posible próximo ganador del Balón de Oro.

“Es ficticio”, respondió.

o

“Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás”, dijo en otra oportunidad.

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, según la prensa internacional. Ambos jugadores han tenido un rendimiento excepcional en la temporada anterior, lo que les ha valido ser considerados entre los mejores del mundo.

El PSG lidera con nueve nominados, seguido por el Barcelona con cuatro y el Real Madrid con dos candidatos al Balón de Oro.

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.
Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

o

Los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.
Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.

Temas relacionados:

Balón de Oro

Fútbol

Futbolistas

Premios

Nominados

Cristiano Ronaldo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Rafael Dudamel se despachó en elogios hacia un arquero colombiano por la manera en la que representa a los futbolistas

Fernando 'Bocha' Batista, DT de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

"El día que yo no piense en ganar un partido, no lo dirijo": DT de la Vinotinto al ser consultado sobre el duelo crucial contra Argentina por eliminatoria

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal habla por primera vez de su polémica fiesta de cumpleaños y dio certera respuesta

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Presidente de México, Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
México

"El titular de la comisión es de izquierda, no nos extraña su nombramiento": expresidente del Tribunal Electoral de México sobre primeros pasos para una reforma electoral

Cirugía prometedora para la salud mental | Foto Canva
Salud mental

Revolución en salud: Colombia realiza primera cirugía para combatir enfermedad que padece el 5% de la población mundial

Pasaportes / FOTO: Captura de pantalla
Visa

¿Por qué Estados Unidos perdió el primer lugar en el ranking de los pasaportes más poderosos?

Fuerzas de seguridad en Colombia - Foto de referencia: EFE
Inseguridad

"Los homicidios han aumentado por una lucha entre bandas criminales": gobernador de Santander desmiente a Gustavo Petro sobre seguridad en Colombia

Lluvias en Japón - Foto de referencia: EFE
Japón

Así fue el tenso momento en que las sirenas de emergencia sonaron en Japón por intensas lluvias consideradas "atípicas"

Rafael Dudamel, técnico del Bucaramanga / FOTO: EFE
Rafael Dudamel

Rafael Dudamel se despachó en elogios hacia un arquero colombiano por la manera en la que representa a los futbolistas

Eclipse total de Luna y eclipse parcial de Sol - Fotos NASA
Eclipse

Dos eclipses ocurrirán en un solo mes: así serán los últimos eventos de este tipo que podrán ser vistos en el año 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano