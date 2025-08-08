Cristiano Ronaldo no se guardó nada y estalló en contra del Balón de Oro; esto dijo

La revista France Football reveló este jueves la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, el máximo galardón individual en el futbol mundial que se entregará el próximo 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet en París (Francia).

Entre la lista figuran los nombres de destacados jugadores como Ousmane Dembelé, Gianluigi Donnarumma, Jude Bellingham, entre otros, sin embargo, también se hizo evidente la ausencia de otros como Messi y Cristiano Ronaldo.

Pese a que Ronaldo ha acumulado cinco Balones de Oro a lo largo de su trayectoria profesional, en esta oportunidad no hace parte de la lista de nominados.

Ante ello y luego que su equipo le ganara 4-0 al Rio Ave de Portugal en un amistoso, CR7 fue cuestionado sobre el posible próximo ganador del Balón de Oro.

“Es ficticio”, respondió.

VEA TAMBIÉN Solo cuatro sudamericanos aparecen en la lista de los nominados al Balón de Oro 2025 o

“Debería ganar el que se destaca y gana la Champions League, es mi opinión. No me creo ya los premios individuales, porque sé lo que se trabaja por detrás”, dijo en otra oportunidad.

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, según la prensa internacional. Ambos jugadores han tenido un rendimiento excepcional en la temporada anterior, lo que les ha valido ser considerados entre los mejores del mundo.

El PSG lidera con nueve nominados, seguido por el Barcelona con cuatro y el Real Madrid con dos candidatos al Balón de Oro.

El premio, que se entregará el próximo 22 de septiembre, otorgará en total 13 trofeos durante la ceremonia que se desarrollará en París.

Este año, France Football de la mano con el medio L’Equipe han decidido incluir una novedad.

VEA TAMBIÉN Esta es la fecha en la que se conocerán los nuevos premios y candidatos a ganar el Balón de Oro 2025 o

Los trofeos Kopa, al mejor jugador joven, y Yashin, al mejor arquero, también serán otorgados para las futbolistas femeninas. Las mujeres, además, recibirán el premio Gerd Müller, que reconoce a los mejores goleadores del mundo.

El jurado de la edición número 69 del Balón de Oro contará con 100 periodistas especializados para la entrega de los premios masculinos.

Mientras que para los premios femenino el jurado estará conformado por 50 periodistas especializados.

Cada uno de los periodistas deberán elegir a los diez mejores candidatos para el premio teniendo en cuenta la temporada pasada, la cual inició el 1 de agosto de 2024 y finalizó el 31 de julio de 2025.

Luego de tener a los diez mejores candidatos deberán ordenarlos por puntos en una escala del 15 al 1.

Con esto, el mundo del fútbol queda a la expectativa de quiénes serán los sucesores de Rodri y Aitana Bonmatí como los ganadores del Balón de Oro.