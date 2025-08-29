NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
José Mourinho

El considerado por algunos como el mejor técnico de la historia completó quinto despido seguido: estos son los equipos que le dieron el adiós

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24
José Mourinho, entrenador del Fenerbache de Turquía - Foto: EFE
El fin de su ciclo Turquía se dio al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida).

El entrenador portugués José Mourinho, que tras ser cesado por la Roma buscaba un impulso a su larga carrera en Estambul, fue despedido también por el Fenerbahce este viernes tras un año dirigiendo al gigante turco, sin haber logrado un título.

El despido se suma otros cuatro que vivió en otros equipos. El portugués se fue del Chelsea en diciembre de 2015 sin haber completado su contrato ni la temporada. Tres años después fue el Manchester United el que lo sacó en diciembre de 2018.

En abril de 2021 el Tottenham Hotspur lo despidió antes de su fichaje por la Roma que lo destituyó en enero de 2024.

Previamente, aunque sin el drama de un despido, Mourinho salió en mayo de 2013 del Real Madrid por “mutuo acuerdo” aunque aún le quedaban varios años para que se cumpliera el término de su contrato.

El fin de su ciclo en Turquía se dio al quedar eliminado en la previa de la Liga de Campeones, tras perder 1-0 en Lisboa contra el Benfica (0-0 en la ida), curiosamente, el gran rival del Oporto, club en el que el técnico se dio a conocer.

Más allá de las dificultades en la escena europea, Mourinho fue incapaz la temporada pasada de hacer que el Fenerbahce volviese a ganar el campeonato turco, algo que el club no logra desde 2014, aunque sigue siendo el segundo equipo con más ligas turcas, 19, a seis del Galatasaray.

"Es evidente que el objetivo principal es ganar la Süper Lig", admitió "Mou" a su llegada a Estambul, aunque manifestó hacer "cero promesas" a los aficionados en cuanto a la posibilidad de sumar títulos.

Lejos de su arrogancia habitual, Mourinho, que fue recibido por los hinchas del Fenerbahce como una estrella del rock, aparecía abatido en las últimas semanas en sus comparecencias ante los medios, con el rostro serio, recordando con asiduidad las limitaciones de su plantel.

El balance final de Mourinho al frente del Fenerbahce es de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

Números discretos para el técnico de 62 años con un palmarés envidiable: dos Ligas de Campeones (con el Oporto en 2004 e Inter en 2010), dos Europa League (2003 con el Oporto y 2017 con el Manchester United), una Conference League (2022 con la Roma) y ocho títulos de liga.

Los títulos de liga fueron dos en Portugal con el Oporto (2004 y 2004), tres Premier League con el Chelsea (2005, 2006 y 2015), dos "Scudetti" de la Serie A con el Inter (2009 y 2010) y un campeonato español (Real Madrid, 2012), entre otros trofeos de menor importancia.

En su etapa turca, Mourinho no solo no fue capaz de sumar más títulos, sino que acumuló incidentes: en abril, agarró la cara del entrenador del club rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

El apodado "Special One" acusó al cuarto árbitro del partido --y, a través de él, a todos los árbitros turcos-- de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.

Para digerir mejor el despido, Mourinho, que se alojaba en Estambul en el lujoso Hotel Four Seasons, dejará Turquía con un cheque de al menos nueve millones de euros (10,5 millones de dólares), según la prensa del país.

