La etapa de Davide Ancelotti como director técnico del Botafogo llegó oficialmente a su final. El club brasileño informó este miércoles la desvinculación del entrenador italiano de 36 años, en lo que marcó el cierre de su primera experiencia al frente de un equipo profesional, aunque sin anunciar de inmediato quién asumirá su reemplazo.

Ancelotti, hijo del actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, había tomado las riendas del conjunto carioca en julio pasado, luego de la destitución del portugués Renato Paiva, en un contexto de altas expectativas tras una temporada histórica del club.

Su llegada representó una apuesta por la renovación y por un perfil joven, pero con amplio recorrido en la élite del fútbol europeo como asistente técnico.

Durante su gestión, el Botafogo logró cerrar el campeonato brasileño en la sexta posición, resultado que le permitió asegurar un cupo a la Copa Libertadores del próximo año.

Más allá de que el equipo consiguió estabilizar su rendimiento en la liga local y mantenerse en la zona alta de la tabla, no logró replicar el nivel superlativo mostrado en 2024, cuando el club conquistó el Brasileirão y la Libertadores.

Mediante un comunicado oficial, la institución informó escuetamente que “Davide Ancelotti ya no es el técnico del equipo principal”, sin profundizar en los motivos de la decisión.

No obstante, medios brasileños aseguran que la ruptura se produjo tras desacuerdos con la directiva, especialmente relacionados con la continuidad del preparador físico Luca Guerra, uno de los hombres de confianza del entrenador italiano.

Junto a Ancelotti, también dejan el club Guerra y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan, lo que supone una reestructuración completa del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.

En la misma nota, el Botafogo expresó su reconocimiento al trabajo realizado por el joven timonel: “El club agradece el profesionalismo y compromiso de Ancelotti durante el período en el que lideró al equipo y formó parte de la familia albinegra”, destacó el texto difundido por la institución.

Esta experiencia representó el debut de Davide Ancelotti como entrenador principal, luego de una extensa carrera como asistente de su padre en algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial, como el Real Madrid (entre 2021 y 2025), Everton, Nápoles y Bayern de Múnich, además de su paso por el cuerpo técnico de la selección brasileña.