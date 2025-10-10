NTN24
La Vinotinto cae ante Argentina, pero deja buenas impresiones en el primer partido dirigido por Oswaldo Vizcarrondo

octubre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Venezuela vs. Argentina en fecha FIFA programada en Miami - Foto AFP
Tras quedarse sin opciones para el Mundial 2026, la selección venezolana disputó la primera de dos fechas FIFA programadas para octubre.

La selección de Venezuela cayó este viernes ante Argentina por la mínima diferencia en la primera de dos fechas FIFA están programadas para octubre en Estados Unidos.

El encuentro de este fin de semana se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, donde La Albiceleste movió el marcador desde el primer tiempo con una anotación de Giovanni Lo Celso a los 31 minutos.

El centrocampista del Real Betis de LaLiga de España consiguió anotar luego de una jugada construida entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes ejecutaron una pared en la que 'El Toro' terminó asistiendo a Lo Celso, que desde el centro del área venció con éxito la portería de José Contreras.

La campeona del mundo, que no incluyó a todas sus figuras en la plantilla titular, superó a La Vinotinto a lo largo de los 90 minutos con más remates, posesión y precisión en los pases, así como en los tiros de esquina y las jugadas de ataque generadas.

Las impresiones, sin embargo, no fueron del todo negativas en el primer duelo disputado bajo la dirección interina de Oswaldo Vizcarrondo, quien asumió luego de la salida de Fernando Batista del equipo.

Varios internautas en redes estuvieron de acuerdo en que el equipo interino mostró actitud desde el planteamiento y en algunos momentos del choque, lo que eleva las expectativas hacia el futuro.

Batista, cabe recordar, fue cesado del combinado tras perder las posibilidades de clasificar a Venezuela a su primer Copa Mundial de la FIFA al haber caído por goleada 6 a 3 contra Colombia en Maturín en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde entonces, la tensión ha estado alta entre los aficionados, pues hubo quienes criticaron la gestión de Batista a lo largo de la misma y pidieron constantemente cambios significativos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Venezuela enfrentará en su segunda fecha FIFA de octubre a Belice, un compromiso que no convenció a la hinchada, pues esperaban un rival que le significara un desafío mayor a una selección que espera lograr el objetivo de hacer parte del próximo Mundial de 2030.

Entretanto, varios de los veteranos referentes de La Vinotinto en los últimos años como el goleador histórico del país Salomón Rondón y el capitán Tomás Rincón, han anunciado que no harán parte de las Eliminatorias Sudamericanas a la siguiente máxima cita.

La presión recae sobre una nueva generación de futbolistas que ha mostrado un desempeño aceptable en las categorías juveniles, en las que Vizcarrondo también ha estado al mando, por lo que para algunos su elección representó un voto de confianza.

No obstante, el periodista Tomás Arguelles reveló en las últimas horas que la Federación habría estado reunida con el estratega brasileño Adenor Leonardo 'Tite' Bacchi en aras de llegar a un acuerdo para que sea el próximo seleccionador de La Vinotinto.

Aunque aún no hay nada oficial, la hinchada espera ver prontas mejorías en el plantel venezolano de cara a conseguir títulos significativos para la máxima categoría y afianzarse en el fútbol sudamericano e internacional.

