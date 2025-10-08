Cadena perpetua para excarabinero que golpeó hasta la muerte a su pareja venezolana en Chile

Felipe Paredes, un excarabinero de 25 años de edad, fue condenado a cadena perpetua luego de que la justicia de Chile lo declarara culpable del femenicidio de su pareja, la venezolana Diana Guaina Jerez de 29 años.

VEA TAMBIÉN Utopix alerta que Venezuela podría registrar un centenar de feminicidios en 2025 o

Paredes, bajo efectos del alcohol y drogas le propinó una brutal golpiza a Guaina, además de dispararle balines de salva y golpear su cabeza con un cilindro de gas doméstico hasta causarle la muerte la madrugada del 1 de enero de 2023.

Posteriormente se entregó a las autoridades y confesó el crimen que conmocionó a la comunidad de Rahue Alto.

Tras dos años de investigación, la Fiscalía de la ciudad de Osorno logró mostrar todas las pruebas.

"Aunque hemos obtenido otras penas de presidio perpetuo por delitos de femicidios, obviamente es un excelente precedente, en el sentido de considerar la gravedad que tiene el femicidio en nuestro país y el contexto en que se da la violencia en general", dijo María Angélica de Miguel, fiscal jefe de Osorno.

La hermana de la víctima, Karina Jerez, expresó desde Venezuela gratitud al considerar que se hizo justicia en el caso.

VEA TAMBIÉN Entre la vida y la muerte una médico venezolana que fue estrangulada por su expareja en Chile o

"Es un consuelo en nuestro dolor que será eterno, pues si bien no nos devuelve a nuestra amada Diana, enaltece su recuerdo y su dignidad como mujer y madre que fue. Deseamos que ese monstruo no salga a las calles por el resto de su vida", le comentó a BioBíoChile.