NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
FBI

"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La acusación contra Comey se centra en su testimonio ante el Senado sobre filtraciones del FBI. Trump celebra la imputación y anticipa más procesos contra críticos demócratas.

El exdirector del FBI James Comey ha sido imputado por los delitos de falso testimonio y obstrucción a la justicia en relación con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Esta acusación marca un hito, ya que Comey se convierte en uno de los primeros altos funcionarios imputados a nivel federal durante la presidencia de Donald Trump.

La acusación se centra en el testimonio de Comey ante un comité del Senado, donde negó haber autorizado filtraciones del FBI a los medios de comunicación. El gran jurado sostiene que esta negación fue falsa y además le imputa obstrucción de un procedimiento del Congreso por cómo manejó la información durante dicha audiencia.

El presidente Trump, al conocer la noticia, declaró: "Son corruptos. Estos eran corruptos de izquierda radical del Partido Demócrata. Él es peor que un demócrata".

o

Trump añadió que espera que otros de sus opositores políticos también enfrenten procesos judiciales, mencionando específicamente al senador demócrata Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Por su parte, Comey rechaza los cargos y defiende su inocencia. En un video publicado tras conocer la acusación formal, declaró: "Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no nos imaginamos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas y ustedes tampoco deberían".

La fiscal general Pam Bondi ha celebrado la acusación, afirmando que "nadie está por encima de la ley". Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto refleja más un acto de revancha política que un proceso de justicia.

La relación entre Trump y Comey ha sido tensa desde 2017, cuando Trump lo despidió luego de que el FBI investigara los supuestos vínculos de su campaña con Rusia. Desde entonces, Comey ha descrito a Trump como deshonesto y autoritario en sus memorias, mientras que el presidente no ha dejado de atacarlo públicamente.

Este caso ha tenido repercusiones en el entorno familiar de Comey. Su hija, Maureen Comey, fue despedida como fiscal federal en Manhattan en julio de 2025 y ha presentado una demanda alegando motivación política. Asimismo, su yerno, Troy Edwards, renunció a su cargo como fiscal federal minutos después de que James Comey fuera acusado formalmente.

La imputación de Comey y las declaraciones de Trump han generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso del sistema de justicia con fines políticos. Mientras el caso avanza, la atención se centra en cómo afectará esto al panorama político estadounidense y a la percepción pública de las instituciones de justicia.

Temas relacionados:

FBI

Donald Trump

Justicia

Gobierno de Estados Unidos

Pam Bondi

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Judicial

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - FOTO EFE
Colombia

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump exige a la ONU investigar "sabotaje" tras problemas técnicos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Es un miedo a lo que ellos saben que puede significar una reactivación de la sociedad venezolana": exembajador de Caracas en Canadá sobre amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Copa del Mundo/ Salomón Rondón - Fotos EFE
Salomón Rondón

Salomón Rondón fue saludado en su cumpleaños por la Copa del Mundo pese a que La Vinotinto no participará

Rosa María Payá, electa como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - Foto EFE
Estados Unidos

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Tenista estadounidense Taylor Townsend | Foto: AFP
Tenista

La número 1 en el mundo reveló la discriminación que ha sentido en el tenis femenino: “Me decían que mi carrera dependía de perder peso o encajar en un estigma”

Dwayne Johnson - AFP
La Roca

Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda