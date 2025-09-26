"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

El exdirector del FBI James Comey ha sido imputado por los delitos de falso testimonio y obstrucción a la justicia en relación con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

Esta acusación marca un hito, ya que Comey se convierte en uno de los primeros altos funcionarios imputados a nivel federal durante la presidencia de Donald Trump.

La acusación se centra en el testimonio de Comey ante un comité del Senado, donde negó haber autorizado filtraciones del FBI a los medios de comunicación. El gran jurado sostiene que esta negación fue falsa y además le imputa obstrucción de un procedimiento del Congreso por cómo manejó la información durante dicha audiencia.

El presidente Trump, al conocer la noticia, declaró: "Son corruptos. Estos eran corruptos de izquierda radical del Partido Demócrata. Él es peor que un demócrata".

Trump añadió que espera que otros de sus opositores políticos también enfrenten procesos judiciales, mencionando específicamente al senador demócrata Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Por su parte, Comey rechaza los cargos y defiende su inocencia. En un video publicado tras conocer la acusación formal, declaró: "Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio, pero no nos imaginamos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas y ustedes tampoco deberían".

La fiscal general Pam Bondi ha celebrado la acusación, afirmando que "nadie está por encima de la ley". Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto refleja más un acto de revancha política que un proceso de justicia.

La relación entre Trump y Comey ha sido tensa desde 2017, cuando Trump lo despidió luego de que el FBI investigara los supuestos vínculos de su campaña con Rusia. Desde entonces, Comey ha descrito a Trump como deshonesto y autoritario en sus memorias, mientras que el presidente no ha dejado de atacarlo públicamente.

Este caso ha tenido repercusiones en el entorno familiar de Comey. Su hija, Maureen Comey, fue despedida como fiscal federal en Manhattan en julio de 2025 y ha presentado una demanda alegando motivación política. Asimismo, su yerno, Troy Edwards, renunció a su cargo como fiscal federal minutos después de que James Comey fuera acusado formalmente.

La imputación de Comey y las declaraciones de Trump han generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el uso del sistema de justicia con fines políticos. Mientras el caso avanza, la atención se centra en cómo afectará esto al panorama político estadounidense y a la percepción pública de las instituciones de justicia.