NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
Gobierno de Colombia

Expresidente Gaviria cuestiona al presidente Petro por posible ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total

octubre 14, 2025
Por: Saúl Montes
El exmandatario y actual director del Partido Liberal Colombiano emitió un comunicado en el que rechazó un “estratagema para impedir la extradición de cabecillas de la organización” que están presos en el país.

César Gaviria, expresidente de Colombia, cuestionó al presidente Gustavo Petro por el posible ingreso de cabecillas de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua a la Paz Total, proyecto bandera de su Gobierno con el que busca poner fin a los conflictos internos a través de acuerdos con los grupos armados ilegales.

Mediante un comunicado, el actual director del Partido Liberal Colombiano rechazó un “estratagema para impedir la extradición de cabecillas de la organización” que actualmente están detenidos en la cárcel de La Picota.

o

“Ésta consistiría en incluir a la organización venezolana, con tentáculos en Colombia y en otros países de América Latina, dentro de La Paz Total, so pretexto de que sus jefes en Colombia así lo solicitaron en una carta que acaba de ser conocida. Con ello se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas quienes, según informaciones de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir estas extradiciones por parte del gobierno”, se lee en el documento.

En el texto Gaviria argumenta que, con este tipo de acciones, el proyecto de Paz Total “se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del Presidente Petro”, más allá de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del país.

“El Tren de Aragua no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. Es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez. Sus actividades criminales no se limitan al narcotráfico. Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas”, justificó.

La banda transnacional venezolana Tren de Aragua fue declarada por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista y actualmente es blanco de la nueva política antidrogas anunciada por el presidente republicano Donald Trump junto al denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

o

En esa línea, Gaviria aseguró que “el gobierno del Presidente Petro parece seguir sin darse cuenta de las implicaciones de este viraje en la política antinarcóticos de los Estados Unidos”.

“Él y su gobierno se expondrán a las consecuencias, pero debe quedar absolutamente claro que Colombia rechaza la complicidad con las organizaciones criminales y la debilidad del gobierno”, añadió.

Finalmente, el texto argumenta que de concretarse el ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total, el país entero debe entrar en alerta máxima debido a que “significaría que el gobierno ha tomado un rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño a Colombia en beneficio de organizaciones criminales extranjeras de enorme peligrosidad”.

Tras difundirse el texto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales: “Le hago conocer al ex presidente Cesar Gaviria, que el crimen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que la mafia era provinciana y se encandilaba con Miami o 'La Catedral'”, escribió en X.

Temas relacionados:

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Paz total

Conflicto

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico": José Daniel Ferrer sobre el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, pide al Papa León XIV interceder por su esposo secuestrado por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Política

Ver más
Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto AFP
Edmundo González

Edmundo González pide a los países democráticos interceder para que frenen las desapariciones y torturas en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto EFE
Estado de excepción

Qué significa el decreto de conmoción externa que da poderes especiales al régimen de Nicolás Maduro

Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Yulimar Rojas | Foto: AFP
Yulimar Rojas

La reina vuelve en busca de su trono: Yulimar Rojas regresa al salto triple tras dos años de ausencia por grave lesión

Alias Iván Mordisco - EFE
Secuestrados

Misión médica que había sido secuestrada por guerrilleros en Colombia fue liberada tras un día en cautiverio

Foto: @TheSimpsons (X.com)
Los Simpson

Los Simpson vuelven a los cines: la nueva película de la familia amarilla ya tiene fecha de estreno y póster oficial

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Capturan en México a cuatro colombianos que podrían estar vinculados al asesinato de B King y DJ Regio Clown

FVF/ Entrenador venezolano - Fotos EFE
La Vinotinto

Este es el entrenador interino de La Vinotinto que "será presentado en las próximas horas", según la prensa venezolana

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Régimen de Maduro

Régimen alardea la inauguración de una peluquería en Miraflores y los venezolanos reaccionan indignados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda