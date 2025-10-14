Expresidente Gaviria cuestiona al presidente Petro por posible ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total

César Gaviria, expresidente de Colombia, cuestionó al presidente Gustavo Petro por el posible ingreso de cabecillas de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua a la Paz Total, proyecto bandera de su Gobierno con el que busca poner fin a los conflictos internos a través de acuerdos con los grupos armados ilegales.

Mediante un comunicado, el actual director del Partido Liberal Colombiano rechazó un “estratagema para impedir la extradición de cabecillas de la organización” que actualmente están detenidos en la cárcel de La Picota.

“Ésta consistiría en incluir a la organización venezolana, con tentáculos en Colombia y en otros países de América Latina, dentro de La Paz Total, so pretexto de que sus jefes en Colombia así lo solicitaron en una carta que acaba de ser conocida. Con ello se buscaría justificar negar la extradición solicitada para estos cabecillas quienes, según informaciones de medios de comunicación, ya cuentan con concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditados a Chile, pero la corte se ha quedado corta en exigir estas extradiciones por parte del gobierno”, se lee en el documento.

En el texto Gaviria argumenta que, con este tipo de acciones, el proyecto de Paz Total “se ha convertido en un manto de impunidad para que delincuentes comunes se burlen de la acción de la justicia y encuentren ahora refugio en Colombia protegidos por el gobierno del Presidente Petro”, más allá de promover la convivencia pacífica en diferentes zonas del país.

“El Tren de Aragua no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. Es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez. Sus actividades criminales no se limitan al narcotráfico. Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas”, justificó.

La banda transnacional venezolana Tren de Aragua fue declarada por el Gobierno de Estados Unidos como organización terrorista y actualmente es blanco de la nueva política antidrogas anunciada por el presidente republicano Donald Trump junto al denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro.

En esa línea, Gaviria aseguró que “el gobierno del Presidente Petro parece seguir sin darse cuenta de las implicaciones de este viraje en la política antinarcóticos de los Estados Unidos”.

“Él y su gobierno se expondrán a las consecuencias, pero debe quedar absolutamente claro que Colombia rechaza la complicidad con las organizaciones criminales y la debilidad del gobierno”, añadió.

Finalmente, el texto argumenta que de concretarse el ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total, el país entero debe entrar en alerta máxima debido a que “significaría que el gobierno ha tomado un rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño a Colombia en beneficio de organizaciones criminales extranjeras de enorme peligrosidad”.

Tras difundirse el texto, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales: “Le hago conocer al ex presidente Cesar Gaviria, que el crimen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que la mafia era provinciana y se encandilaba con Miami o 'La Catedral'”, escribió en X.