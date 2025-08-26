"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

A un año de que termine el período presidencial de Gustavo Petro en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue avanzando en las investigaciones por presunta violación de topes de campaña en 2022.

Ahora, diferentes sectores políticos y jurídicos reaccionan a la ponencia del CNE que afirma que la campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos.

Este tema fue analizado en el programa La Noche de NTN24 por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de justicia de Colombia, el congresista Juan Espinal, y la senadora Angélica Lozano.

“En los próximos días, el CNE deberá tomar una decisión... La campaña presidencial del 2022 no fue una contienda limpia ni transparente, fue una campaña aventajada y dotada con dinero que no debía entrar, se violaron los topes, esto no es narrativa opositora, son números que condenan”, expresó Ruiz Orejuela.

A su vez, el legislador Espinal, aseveró ante el espacio periodístico que “llegaron al poder de manera ilegal".

Lozano, por su parte, dijo: "La justicia tarda, pero llega, aquí hay una carrera contra la prescripción".

La indagación, liderada durante más de dos años por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en cuanto a la campaña presidencial de Petro en 2022, desembocó en la presentación de un extenso proyecto de resolución.

El informe elaborado por estos magistrados determina que la campaña presidencial superó los límites legales de financiación, con un exceso que superaría los 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta.