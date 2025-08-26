NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

agosto 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La indagación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desembocó en la presentación de un extenso proyecto de resolución.

A un año de que termine el período presidencial de Gustavo Petro en Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue avanzando en las investigaciones por presunta violación de topes de campaña en 2022.

Ahora, diferentes sectores políticos y jurídicos reaccionan a la ponencia del CNE que afirma que la campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos.

Este tema fue analizado en el programa La Noche de NTN24 por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de justicia de Colombia, el congresista Juan Espinal, y la senadora Angélica Lozano.

“En los próximos días, el CNE deberá tomar una decisión... La campaña presidencial del 2022 no fue una contienda limpia ni transparente, fue una campaña aventajada y dotada con dinero que no debía entrar, se violaron los topes, esto no es narrativa opositora, son números que condenan”, expresó Ruiz Orejuela.

A su vez, el legislador Espinal, aseveró ante el espacio periodístico que “llegaron al poder de manera ilegal".

Lozano, por su parte, dijo: "La justicia tarda, pero llega, aquí hay una carrera contra la prescripción".

La indagación, liderada durante más de dos años por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en cuanto a la campaña presidencial de Petro en 2022, desembocó en la presentación de un extenso proyecto de resolución.

El informe elaborado por estos magistrados determina que la campaña presidencial superó los límites legales de financiación, con un exceso que superaría los 3.500 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta.

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

