Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

El cosmonauta ruso Oleg Artemiev de la Agencia Espacial Federal Rusa captó desde la Estación Espacial Internacional (EEI) imágenes que muestran cómo se ven desde allí las costas de Venezuela, Colombia y las algunas islas ubicadas en el mar Caribe.

Artemiev, que suele compartir en sus redes sociales las impresionantes tomas de la visual que tiene desde su lugar de trabajo, publicó recientemente un video que se acercó rápidamente a las 100 mil reacciones y que no pasó desapercibido al tratarse de los países sudamericanos.

El post del cosmonauta celebró el Día Mundial del Mar, que se conmemora cada 29 de septiembre en la mayoría de los países —algunos lo celebran cada 8 de junio—, con un mensaje sobre la importancia del agua en la Tierra y sin mencionar cuál era el punto que estaba registrando con su cámara, pero pidiéndole a sus seguidores adivinarlo.

"¿Sabes que es el Día Mundial del Mar? Este feriado, dedicado al elemento agua de nuestro planeta, sus riquezas y los problemas de la protección del medio ambiente marino, tiene como objetivo llamar la atención del público hacia el desarrollo sostenible de los mares y océanos, porque ¡el futuro de la humanidad depende del estado de los recursos hídricos!", escribió Artemiev para acompañar el video.

El reconocido astronauta definió su toma como "un pequeño regalo cósmico" para su comunidad en el que consideró como un día muy importante para la humanidad entera.

"¡Un vídeo de la mirada de agua de nuestra morada desde la Estación Espacial Internacional! Por cierto, ¿descubriste por lo que estamos volando?", planteó Artemiev con un tono que suele utilizar para interactuar amenamente con sus seguidores.

En la toma se puede apreciar principalmente al país venezolano con protagonistas como Punto Fijo, ciudad capital del Municipio Carirubana en el Estado Falcón, al suroeste de la península de Paraguaná, y Coro, más hacia el occidente del país, así como los archipiélagos, además de Los Roques, de Las Aves y de La Orchilla.

Del territorio colombiano se ve, cuando el astronauta amplia el panorama de su toma, la península de La Guajira con Punta Gallinas, que es el punto más septentrional Sudamérica, como protagonista.

"Qué excelente toma hace, ni la NASA transmite de esa forma", "Son mapas tan famosos que lo reconocemos así este solo un pedacito", "Gracias Rusia por esas hermosas imágenes", fueron algunas de las reacciones de los internautas al post del cosmonauta.