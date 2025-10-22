NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Estación Espacial Internacional

Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

octubre 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
El video se acercó rápidamente a las cien mil reacciones en redes sociales y fue rápidamente difundido a nivel global.

El cosmonauta ruso Oleg Artemiev de la Agencia Espacial Federal Rusa captó desde la Estación Espacial Internacional (EEI) imágenes que muestran cómo se ven desde allí las costas de Venezuela, Colombia y las algunas islas ubicadas en el mar Caribe.

Artemiev, que suele compartir en sus redes sociales las impresionantes tomas de la visual que tiene desde su lugar de trabajo, publicó recientemente un video que se acercó rápidamente a las 100 mil reacciones y que no pasó desapercibido al tratarse de los países sudamericanos.

o

El post del cosmonauta celebró el Día Mundial del Mar, que se conmemora cada 29 de septiembre en la mayoría de los países —algunos lo celebran cada 8 de junio—, con un mensaje sobre la importancia del agua en la Tierra y sin mencionar cuál era el punto que estaba registrando con su cámara, pero pidiéndole a sus seguidores adivinarlo.

"¿Sabes que es el Día Mundial del Mar? Este feriado, dedicado al elemento agua de nuestro planeta, sus riquezas y los problemas de la protección del medio ambiente marino, tiene como objetivo llamar la atención del público hacia el desarrollo sostenible de los mares y océanos, porque ¡el futuro de la humanidad depende del estado de los recursos hídricos!", escribió Artemiev para acompañar el video.

El reconocido astronauta definió su toma como "un pequeño regalo cósmico" para su comunidad en el que consideró como un día muy importante para la humanidad entera.

o

"¡Un vídeo de la mirada de agua de nuestra morada desde la Estación Espacial Internacional! Por cierto, ¿descubriste por lo que estamos volando?", planteó Artemiev con un tono que suele utilizar para interactuar amenamente con sus seguidores.

En la toma se puede apreciar principalmente al país venezolano con protagonistas como Punto Fijo, ciudad capital del Municipio Carirubana en el Estado Falcón, al suroeste de la península de Paraguaná, y Coro, más hacia el occidente del país, así como los archipiélagos, además de Los Roques, de Las Aves y de La Orchilla.

Del territorio colombiano se ve, cuando el astronauta amplia el panorama de su toma, la península de La Guajira con Punta Gallinas, que es el punto más septentrional Sudamérica, como protagonista.

o

"Qué excelente toma hace, ni la NASA transmite de esa forma", "Son mapas tan famosos que lo reconocemos así este solo un pedacito", "Gracias Rusia por esas hermosas imágenes", fueron algunas de las reacciones de los internautas al post del cosmonauta.

Temas relacionados:

Estación Espacial Internacional

Astronautas

Espacio

Sistema Solar

Nave Espacial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Queda el gobierno de corrupción para ratos”: lapsus en el Senado por parte de la vicepresidenta segunda de España

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas en el Pacífico
Narcotráfico

Estados Unidos confirma ataque contra una nueva lancha señalada de transportar drogas, la primera destruida en el Pacífico

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Administración Trump

Administración Trump ya habría dado la orden de “eliminar a Nicolás Maduro” según The Washington Post

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - AFP
Daniel Noboa

Investigan presunto intento de envenenamiento contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

Congresista republicana María Elvira Salazar cuestiona a Petro en NTN24: “ha permitido que crezcan 300% las plantaciones de coca, una vergüenza para el país”

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Luna | Foto Canva
Nasa

NASA revela tres formas caseras y seguras para observar la Luna en la Noche Internacional de la Luna 2025

Observación 3I/ATLAS | Foto Canva
Universo

El asteroide 3I/ATLAS podría tener un origen tecnológico extraterrestre, según científico de Harvard

Satélites Starlink | Foto: Don Pettit_NASA
Satélites

Astronauta grabó el paso de los satélites de Starlink pertenecientes a Elon Musk: “Son tan brillantes como Júpiter”

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que podría ir a Medio Oriente en los próximos días tras señalar que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás está "muy cerca"

Camiseta de 'La Vinotinto' - Foto: EFE
La Vinotinto

Un revolcón: se conoce la lista de convocados por la Vinotinto para la fecha FIFA de Octubre

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Música

Dolly Parton, cantante original de ‘I Will Always Love You’, pasa un mal momento de salud y su hermana pide al mundo “rezar por ella”

Mujeres en apoyo mutuo-Foto: Canva
Salud

Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Nicolás Maduro | Foto AFP
Premio Nobel de la Paz

Maduro cierra la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Concierto - Foto EFE
Música

Dúo musical anuncia su separación con tenso intercambio de mensajes tras brindar su último concierto de despedida

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda