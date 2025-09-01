NTN24
Lunes, 01 de septiembre de 2025
US Open

Millonario que quitó gorra a niño en US Open rompió el silencio tras ser blanco de críticas en redes: "la vida es por orden de llegada"

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Hombre sujeta una pelota de tenis / Hombre le quita regalo a un niño en el US Open - Fotos: Pexels / X
Una vez el clip le dio la vuelta al mundo, se generó una fuerte discusión a escala internacional que puso en el centro del asunto a los protagonistas y a la comunidad del deporte de la raqueta.

Un video grabado durante el US Open desató todo tipo de cuestionamientos en redes sociales al mostrar cómo un hombre le arrebató una gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak obsequió al público a un niño en un partido.

o

El instante que se hizo bastante popular en diferentes plataformas digitales capturó el momento en que el menor quedó con las manos vacías y visiblemente incómodo, mientras el adulto se marchaba sin ningún tipo de remordimiento.

El hecho se registró tras una de las victorias más significativas en la carrera de Majchrzak, quien superó al noveno preclasificado, Karen Khachanov, en un electrizante choque que duró 4 horas y 35 minutos.

Fue precisamente cuando finalizó ese cotejo, que el polaco de 29 años se acercó a las tribunas para firmar autógrafos y regalar su gorra.

o

Allí, un joven aficionado aguardaba con una pelota para que se la firmara. El atleta fue más allá, y le quiso obsequiar al niño su accesorio, hasta que un espectador que se encontraba junto al menor, interceptó rápidamente la gorra y la guardó en su bolso.

Tras la ola de indignación que se dio en redes, el hombre que se quedó con la prenda para cubrir la cabeza, rompió el silencio.

Identificado como Piotr Szczerek, hombre de nacionalidad polaca que funge como director ejecutivo de la empresa de pavimentación Drogbruk, expresó en sus redes sociales: “Sí, lo tomé. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida es por orden de llegada… Si fueras más rápido, la tendrías”.

“Les recuerdo que insultar a una figura pública está sujeto a responsabilidad legal. Todos los comentarios ofensivos, calumnias e insinuaciones serán analizados para la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales”, advirtió.

o

Al margen de este vergonzoso pronunciamiento, Majchrzak recurrió a su cuenta de Instagram para buscar al niño afectado.

“Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al niño”, dijo el deportista. Las palabras de Majchrzak tuvieron una respuesta inmediata y, gracias a la viralidad del caso, el reencuentro entre el tenista y el menor de edad se concretó poco después.

Poco después, trascendió un video, también publicado en redes, el cual mostró el momento en que Majchrzak y Brock (el niño) se dieron la mano y conversaron.

Después de una amena charla, el atleta entregó una bolsa de productos al niño: “¡Hola mundo, junto a Brock les deseamos un gran día!”. En declaraciones posteriores, Majchrzak describió el encuentro como “muy agradable” y explicó que su intención era “conocer a Brock, a su familia, y simplemente tratar de arreglar las cosas con él”.

Muere la leyenda del fútbol portugués Jorge Costa quien ganó la Champions League de la mano de Mourinho en 2004

