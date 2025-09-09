"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de las ciudades de Medellín y Cali, respectivamente, se refirieron durante una entrevista con el programa La Noche de NTN24 sobre su visita a Estados Unidos.

Los mandatarios colombianos estuvieron en Washington DC, donde se reunieron el martes 9 de septiembre con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para abordar asuntos relacionados con seguridad, comercio, inversión social, entre otros temas.

La visita ocurre en momentos en los que Estados Unidos debe decidir si continúa brindando el apoyo económico al país para combatir a los carteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína, y no quedar descertificado en la lucha contra las drogas.

El encuentro no cayó bien dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro que aseguró que los mandatarios no estaban autorizados para representar a Colombia en el extranjero, alegando, además, un supuesto delito relacionado con la suplantación de las funciones constitucionales de la figura del presidente.

“Estados Unidos ha sido un aliado histórico para Colombia y han querido destruir todos esos lazos desde Colombia y eso no puede ocurrir. Nosotros dejamos claro que la importancia es seguir trabajando, que se siga teniendo el apoyo para nuestras Fuerzas Militares y para nuestra Policía en el combate en contra de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, al terrorismo, y hablamos de la importancia también que se tiene para nuestra Medellín y nuestras ciudades en Colombia de apoyos en términos comerciales, de que no se afecte la economía ni otro tipo de sanciones y que por supuesto podamos seguir trabajando en equipo”, comentó Gutiérrez tras ser consultado sobre el balance de la reunión con Landau.

Por su parte, Éder también indicó que la seguridad fue uno de los principales temas abordados durante la reunión.

“En los últimos cuatro meses en Cali hemos tenido cuatro ataques terroristas perpetrados por la organización narcoterrorista Jaime Martínez. Esta organización ha asesinado ya a ocho ciudadanos caleños, ha dejado más de 150 heridos. Le hablamos al subsecretario primero agradeciéndole el apoyo y las buenas relaciones que se ha tenido con Estados Unidos durante décadas y para resaltar la importancia para Cali de poder seguir contando con apoyo en materia de seguridad”, dijo.

En cuanto a la descertificación, el alcalde de Medellín fue claro en asegurar que es un tema que le compete al Gobierno Nacional, pero resaltó que un resultado negativo en ese aspecto sería “catastrófico para Colombia”.

“No pueden igualar a que Petro es igual a toda Colombia, el Gobierno ha tomado unas decisiones equivocadas (...) Si hay una descertificación, lo que traería sería situaciones muy complejas (...) Tendría consecuencias negativas en todas las regiones de Colombia, incluidas nuestras ciudades”, dijo.

En esa misma línea, el alcalde de Cali dijo que si no hay apoyo en seguridad por parte de EE. UU., la lucha contra la delincuencia será más difícil para las Fuerzas Armadas y para la Policía. “Pase lo que pase, se debe profundizar la relación bilateral, sobre todo a nivel subnacional, que las ciudades podamos seguir trabajando para fortalecer nuestra seguridad, para la inversión social”, dijo.

Finalmente, los mandatarios se refirieron al malestar del presidente Petro por la visita a Estados Unidos. “A qué presidente le puede chocar o a qué Gobierno, que unos alcaldes de su propio país, elegidos democráticamente, vayan a hablar a favor de Colombia”, señaló Gutiérrez.

“Desde el comienzo de nuestra administración, le apostamos a una internacionalización (...) esta visita se suma a ese gran esfuerzo”, aseguró Éder.