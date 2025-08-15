Expresidente colombiano Ernesto Samper envía inesperado mensaje a Trump en el que habla de los casos de Bolsonaro y Álvaro Uribe

El expresidente colombiano Ernesto Samper compartió un video, mediante sus redes sociales, con un duro mensaje dirigido al mandatario estadounidense, Donald Trump.

VEA TAMBIÉN Aviones bombarderos de la más alta tecnología sorprendieron a Putin cuando volaron por encima de su cabeza tras saludo con Trump en Alaska o

Samper cuestionó las “políticas de mano dura” que ha ido implementando el gobernante de la unión americana.

En ese sentido, el extitular del poder ejecutivo de Colombia pidió al responsable de la Casa Blanca “sacar las manos de América Latina”. “Presidente Trump, no se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, sostuvo.

En su mensaje también aseveró que “Panamá no es propiedad de los Estados Unidos, ni Malvinas ni Guantánamo”, pues, a su criterio, “nunca lo han sido, nunca lo serán”.

Además, le pidió a Trump dejar de “perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales”. De hecho, en ese punto hizo énfasis: “Aléjese de nosotros. Saque sus manos de América Latina”, manifestó el exjefe de Estado.

Las declaraciones de Samper se dieron poco después de que Estados Unidos anunciara el despliegue de sus fuerzas hacia el mar Caribe para la lucha contra el narcotráfico.

El despliegue fue confirmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien detalló que la operación será desarrollada por las fuerzas aéreas y navales de su país.

VEA TAMBIÉN Aviones espía, tropas y varios activos navales hacen parte del poder militar desplegado por Estados Unidos en el sur del Mar Caribe o

Rubio insistió en que el Cartel de los Soles, organización narcoterrorista presuntamente encabezada por Nicolás Maduro, “está exportando a Estados Unidos veneno”.

“Están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, argumentó el funcionario de la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN Seis explosivos con tres kilos de TNT "neutralizados" en Plaza Venezuela: Estas son las presuntas pruebas de Diosdado Cabello o

Hace algunas semanas Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Maduro.

Esta organización es acusada, por EE.UU., de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y desestabilizar a la región.