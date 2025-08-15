NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Ernesto Samper

Expresidente colombiano Ernesto Samper envía inesperado mensaje a Trump en el que habla de los casos de Bolsonaro y Álvaro Uribe

agosto 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Ernesto Samper, expresidente de Colombia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Ernesto Samper, expresidente de Colombia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Samper cuestionó las "políticas de mano dura" que ha ido implementando el gobernante de la unión americana.

El expresidente colombiano Ernesto Samper compartió un video, mediante sus redes sociales, con un duro mensaje dirigido al mandatario estadounidense, Donald Trump.

o

Samper cuestionó las “políticas de mano dura” que ha ido implementando el gobernante de la unión americana.

En ese sentido, el extitular del poder ejecutivo de Colombia pidió al responsable de la Casa Blanca “sacar las manos de América Latina”. “Presidente Trump, no se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, sostuvo.

En su mensaje también aseveró que “Panamá no es propiedad de los Estados Unidos, ni Malvinas ni Guantánamo”, pues, a su criterio, “nunca lo han sido, nunca lo serán”.

Además, le pidió a Trump dejar de “perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales”. De hecho, en ese punto hizo énfasis: “Aléjese de nosotros. Saque sus manos de América Latina”, manifestó el exjefe de Estado.

Las declaraciones de Samper se dieron poco después de que Estados Unidos anunciara el despliegue de sus fuerzas hacia el mar Caribe para la lucha contra el narcotráfico.

El despliegue fue confirmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien detalló que la operación será desarrollada por las fuerzas aéreas y navales de su país.

o

Rubio insistió en que el Cartel de los Soles, organización narcoterrorista presuntamente encabezada por Nicolás Maduro, “está exportando a Estados Unidos veneno”.

“Están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, argumentó el funcionario de la Casa Blanca.

o

Hace algunas semanas Estados Unidos designó al 'Cártel de los Soles' de Venezuela como una organización terrorista dirigida por Maduro.

Esta organización es acusada, por EE.UU., de apoyar a terroristas para traficar con narcóticos y desestabilizar a la región.

Temas relacionados:

Ernesto Samper

Donald Trump

Casa Blanca

América Latina

Declaraciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Política

Ver más
Xiomara Castro, presidente de Honduras y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto EFE
Honduras

Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro

María Elvira Salazar y Gustavo Petro - Foto EFE
Colombia

Petro critica sanciones de Estados Unidos a juez que lleva el caso contra Bolsonaro y provoca dura reacción de la congresista María Elvira Salazar

Daniel Quintero, precandidato presidencial colombiano - Foto: EFE
Tensión

"Ha invadido territorio peruano en un acto de provocación": congresista de Perú que ha propuesto declarar persona non grata a Daniel Quintero

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Michael Borrego, detenido en Alligator Alcatraz
Alligator Alcatraz

"Lo maltratan mucho, esto no es una prisión, es un centro de concentración": madre de hombre detenido en Alligator Alcatraz

Concierto de Katy Perry en Ciudad de México - Foto: AFP
Katy Perry

Katy Perry vivió descomunal susto en las alturas que la obligó a interrumpir una de sus canciones durante concierto en EE. UU.

Imagen aérea de accidente de avión en Rusia (AFP)
Accidente aéreo

Un avión con cerca de 50 personas a bordo se estrelló en zona de difícil acceso en el oriente de Rusia

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

La fecha y el lugar del sorteo del Mundial 2026 ya estarían definidos: ciudad que no albergará ningún juego sería la elegida

Foto de referencia (AFP)
Selección Colombia

Delantero colombiano marcó golazo acrobático y ya lo piden para la selección: "el gol del año"

Rigoberto Urán - EFE
Rigoberto Urán

"Mijitos, 20 años corriendo en Europa y me vengo a caer en la bicicleta de mi hija": Rigoberto Urán se fracturó nuevamente la clavícula tras dejar el ciclismo

El Director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, y la directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot - Captura de video
Infidelidad

Revelan video desde otro ángulo que muestra a Andy Byron y su jefe de recursos humanos siendo “infieles” en el concierto de Coldplay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano