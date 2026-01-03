EN VIVO - MINUTO A MINUTO: Cae el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela; Donald Trump anuncia su captura

7:00 A.M.

El senador republicano Mike Lee afirmó mediante un mensaje en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos.

“Acabo de hablar por teléfono con el secretario Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, mencionó.

4:21 A.M.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

El mandatario estadounidense aseguró además que en horas de la mañana de este sábado 3 de enero dará una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con la captura de Maduro.

Este es el mensaje de Donald Trump:

"Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Los detalles se darán a conocer próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Delcy Rodríguez se pronunció sobre la captura de Maduro y señaló que “Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de la primera dama. Exigimos a Trump fe de vida”.

4:10 A.M.



Vestido con chaleco y casco de seguridad, apareció en la televisión pública Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, antes de que Nicolás Maduro fuera declarado como "desaparecido" por Delcy Rodríguez.

Cabello estaba flanqueado por funcionarios de seguridad en un video transmitido por el canal del Estado, VTV, justo antes del amanecer.

En su mensaje, nada dijo de Nicolás Maduro.

4:00 A.M.

Vladimir Padrino López se pronunció sobre los ataques aéreos que perpetró EE.UU. contra Venezuela esta madrugada.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, expresó Padrino López en un mensaje difundido en redes sociales.

2:00 A.M.

Se reportan fuertes explosiones y aviones sobrevolando en Caracas.